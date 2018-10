Een melding van een gaslek heeft maandagavond geleid tot de vondst van een cokewasserij aan de Klompenmakerstraat in Hoogvliet.

De brandweer rukte uit na een melding dat er in de Klompemakerstraat gas werd geroken. Na metingen van de brandweer bleek het om een sterk chemische lucht te gaan, afkomstig van een cokewasserij.

Er is een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.

In een cokewasserij wordt cocaïne uit een vaste stof gewassen. De cocaïne is dus verwerkt en wordt met chemicaliën in een cokewasserij van de vaste stof gescheiden om te kunnen worden verhandeld. Zo kan cocaïne gesmokkeld en verwerkt worden in bijvoorbeeld kleding of kruiden.

De wasserij wordt dinsdag ontmanteld.