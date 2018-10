Bij een ongeluk op de snelweg A15 ter hoogte van Hoogvliet is een persoon in een auto bekneld geraakt. De personenauto kwam dinsdagochtend rond 11.00 uur in botsing met een vrachtwagen. De inzittende raakte daarbij zwaargewond.

De A15 is bij Hoogvliet richting Europoort afgesloten en er is een traumahelikopter geland. De gewonde werd rond 11.30 uur via de Maastunnel naar het Erasmus MC gebracht.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Dat gaat volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zeker duren tot 13.00 uur.

Op de A15 en de A4, vanaf Beneluxtunnel, is het druk. Ook op de omleidingsroute via de Spijkenisserbrug door Hoogvliet staat het vol.