Politie en brandweer doen onderzoek bij een bedrijfspand aan de Klompenmakersstraat in Hoogvliet vanwege een mogelijk drugslab. Een persoon is ter plaatse aangehouden.

De hulpdiensten kwamen het mogelijke lab op het spoor nadat er een melding werd gedaan van een mogelijk gaslek. Metingen van de brandweer wezen uit dat er wat anders in de lucht hing aan de Klompenmakersstraat.

De politie heeft de omgeving van het bedrijfspand afgezet met linten. Een gespecialiseerd team van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen is opgeroepen voor het onderzoek.

Een persoon was in het bedrijfspand aanwezig, hij is aangehouden. De man is voorzorg ook nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij ook daadwerkelijk gewond is.