Een automobilist is zondagochtend in de Agniesebuurt meerdere malen met zijn wagen over de kop geslagen. Dat gebeurde tijdens een achtervolging door de politie.

De man negeerde volgens getuigen op het Hofplein een stopteken van de politie. Vervolgens ging hij er als een haas vandoor. Korte tijd later verloor de bestuurder op de Heer Bokelweg de macht over het stuur, knalde tegen een verkeerspaal en sloeg enkele malen over de kop.

De automobilist is in een ambulance nagekeken. Daarna is hij door de politie meegenomen naar het politiebureau.