Een medewerker van Hexion in de Botlek is gewond geraakt bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof. Het gaat om een man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De operator kwam in contact met formaline in vloeibare vorm bij het losmaken van een koppeling, meldt een woordvoerder van DCMR.

De man is ook gewond geraakt aan zijn gezicht. Hoe het nu met de medewerker is, is onbekend.