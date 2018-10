De nieuwe radartoren op de Tweede Maasvlakte, op de zeewering aan de Prinses Maximaweg in Rotterdam, is vrijdag in gebruik genomen.

De toren van 70 meter hoog komt in plaats van de vuurtoren aan de Europaweg die gesloopt moet worden. Deze vuurtoren zorgde eerst voor de radardekking en was met 67 meter een tijd de hoogste vuurtoren van Nederland.

Er is voor een nieuwe plek gekozen omdat de radardekking in de Maasvlakte afneemt door de bebouwing. "De ingebruikname is goed voor de veiligheid in de haven. Bovendien maakt de toren de haven weer een stukje mooier", aldus het Havenbedrijf Rotterdam in een persbericht.

De toren is gemaakt van cortenstaal, dat weervast en voorgeroest is. In de radartoren komt ook marifoonapparatuur, waarmee met de scheepvaart gecommuniceerd wordt. Ook worden er door middel van een straalverbinding data gecommuniceerd met het eiland Goeree.