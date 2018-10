Het aantal migranten dat verstopt in een vrachtwagen via de Rotterdamse haven naar Engeland wil maar wordt betrapt, is fors gestegen. Vorig jaar werden in de periode tot en met september in totaal 681 zogeheten inklimmers opgepakt. Dit jaar waren dat er in hetzelfde tijdsbestek 911.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de Rotterdamse loco-burgemeester Bert Wijbenga dat het vooral om Albanezen gaat. De vondst van achttien immigranten eerder dit jaar in een zeecontainer in Rotterdam was aanleiding voor Leefbaar Rotterdam cijfers op te vragen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarschuwde al eerder dit jaar dat steeds meer migranten aan boord van vrachtwagens proberen te klimmen om zo via verschillende Nederlandse havens in Engeland te komen.

Transportbedrijven zeggen dat er mensen op parkeerplaatsen langs de A16/A59, A12 en A15 in trucks zijn geklommen. Vooral rond Moerdijk proberen steeds meer Albanese migranten in vrachtwagens te komen, signaleert de gemeente.