Meerdere ongelukken op de wegen rond Rotterdam hebben voor een drukke avondspits gezorgd. Het verkeer stond in de spits muurvast op de A4, de A27, de A16 en de A20.

Vanwege een ongeval bij knooppunt Kethelplein was de verbinding vanaf de A20 richting Hoek van Holland naar de A4 dicht. Op de A4 zelf stonden ook in beide richtingen flinke files tussen de A15 en de A20.

Door het ongeval is het geluidsscherm beschadigd.

De A27 tussen Gorinchem en Breda was bij de Merwedebrug rond 15.45 uur in beide richtingen afgesloten. Oorzaak was een botsing met vier vrachtwagens ter hoogte van industrieterrein Avelingen.

De veiligheidsregio meldt dat een van de betrokken wagens een explosieve stof vervoerde. Er was geen lekkage in de wagen aangetroffen en daardoor was er ook geen gevaar voor de directe omgeving.

Een ongeluk in de Botlektunnel zorgde ook voor een lange file.