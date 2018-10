De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen aangehouden na een melding van een schietincident in IJsselmonde.

Agenten kwamen zondagochtend af na meldingen van omwonenden die schoten hadden gehoord. Dit was even voor 06.00 uur aan de Tielerwaard in IJsselmonde, meldt de politie.

Bij aankomst bleek een gebouw beschadigd te zijn en was er een ruit gesneuveld. Het is niet duidelijk of er kogelhulzen zijn gevonden. Korte tijd later kon het viertal worden opgepakt.

Waarom er geschoten is, is niet bekend. De politie doet onderzoek.