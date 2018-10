De gemeente Rotterdam heeft donderdag scherpe kritiek geuit op voetbalclub Feyenoord omdat het eenzijdig de afspraken over de exploitatie van nieuwe stadion wil wijzigen.

Feyenoord-directeur Jan de Jong zei de afgelopen dagen in verscheidene media dat de club gegarandeerd 25 miljoen euro per jaar uit de exploitatie moet krijgen anders trekt Feyenoord zich terug.

"Met deze uitspraken zet Feyenoord zich buitenspel", zei verantwoordelijk wethouder Adriaan Visser (D66) donderdag in de gemeenteraad. Ook in de raad was er scherpe kritiek over de opstelling van Feyenoord. "Dit is geen hand in hand", zei de VVD.

Visser heeft woensdag een "stevig gesprek" met de Feyenoord-directeur gevoerd. Daarin heeft de wethouder Feyenoord duidelijk gemaakt dat er niet opnieuw onderhandeld wordt over de exploitatie.

Gemeente heeft harde afspraken met voetbalclub

In 2017 heeft Rotterdam harde afspraken gemaakt met Feyenoord over de verdeling van de kosten en opbrengsten van het nieuwe stadion. Rotterdam neemt voor 40 miljoen aandelen in het nieuwe onderkomen en steekt 60 miljoen in de grond.

Feyenoord hoeft straks geen huur te betalen, maar krijgt een deels variabele vergoeding uit de exploitatie om te spelen in het stadion.

De club krijgt 17,5 miljoen vast, de rest is afhankelijk van zaken als bezetting en omzet, zo stelt Rotterdam. In 2019 wordt een definitief besluit genomen over de bouw van het nieuwe stadion.