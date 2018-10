Er is komend weekend veel te doen in Rotterdam. Wat allemaal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

De Grote Harry Bannink Podcast on Tour - Theater Walhalla

Harry Bannink schreef meer dan drieduizend liedjes en was componist voor zowel Het Klokhuis als Sesamstraat. Gijs Groenteman wil weten wat de, in zijn ogen, muzikale genie dreef, en begon een podcastserie waarin hij praat met muzikanten, dichters en anderen die met Bannink hebben gewerkt. In Walhalla probeert Groenteman het raadsel Bannink definitief te ontsluieren in de live versie van zijn podcast.

Waar: Sumatraweg 9-11, Rotterdam

Wanneer: 5 oktober, aanvang 14.00 uur

Prijs: 15 euro

Mega Merkkleding Beurs - Ahoy

Merkkleding, schoenen en accessoires voor mannen, vrouwen en kinderen. Dat valt allemaal te vinden op de Mega Kledingbeurs Exclusive Private Sales in Ahoy. De merkenbeurs biedt tot 85 procent korting op merken zoals North Face en Woolrich. Betalen kan contant of met pin.

Waar: Ahoyweg 10, Rotterdam

Wanneer: 5, 6 en 7 oktober

Prijs: 1 euro, kinderen tot 12 jaar gratis

A Festival Downtown - Nieuwe Binnenweg

De vijfde editie van A Festival Downtown siert zaterdag verschillende locaties aan de Nieuwe Binnenweg, Westblaak en het Eendrachtsplein. Het festival presenteert elektronische muziek van opkomende en gevestigde namen uit de scene. Met dit jaar artiesten als Alison Jutta, FATA BOOM en De Likt.

Waar: Nieuwe Binnenweg, Rotterdam

Wanneer: 6 oktober, 14.00 uur

Prijs: Vanaf 4 euro

Blue Economy Festival - BlueCity Lab

In het BlueCity Lab, de start-up in het pand van voormalig zwembad Tropicana, kunnen bezoekers dit weekend kennismaken met innovatieve projecten. Hoe zet je schimmels om in verpakkingen? Wat is een op koffie gebaseerd noteblok? Wie stiekem niet zo heel geïnteresseerd is in de wetenschap, kan zich laten rondleiden door het lege zwembad.

Waar: Maasboulevard 100, Rotterdam

Wanneer: 6 oktober, 10.00 uur

Prijs: 6 euro

Harbour Run - Rotterdamse Haven

Dit weekend biedt de Rotterdamse haven het decors van de zesde editie van Harbour Run. Deelnemers leggen een parcours af van 6 of 10 kilometer met obstakels tussen de schepen, containers en kranen. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, toeschouwen wel. Het toejuichen is mogelijk vanaf de RDM Onderzeebootloods en de RDM Campus.

Waar: Rdm straat 1, Rotterdam

Wanneer: 7 oktober, aanvang 11.00 uur

Prijs: Gratis

Arab Film Festival - Cinerama

Drie dagen lang vertoont filmtheater Cinerama een aanbod van kwaliteitsfilms die de afgelopen jaren gemaakt zijn in Noord-Afrika tot West-Azië en de Golfstaten. Het centrale thema is de Arabische Wereld. Deze wordt op vele manieren getoond: van politiek tot kunst, tot levenslust en cultuur. Leuk feitje: 50 procent van de geselecteerde filmmakers is vrouw.

Waar: Westblaak 18, Rotterdam

Wanneer: 5, 6 en 7 oktober

Prijs: 10 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete uitje van dit weekend? Reageer dan onder dit bericht.