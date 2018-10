Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel en tbs geëist voor het weglokken en seksueel misbruiken van een zestienjarig meisje uit Rotterdam. Zij was in april van dit jaar een week vermist en bleek bij de 45-jarige verdachte in Lelystad te zijn geweest.

De verdachte benadrukt dat hij autistisch is en functioneert op het niveau van een zestienjarige.

De man is eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij kreeg toen een half jaar cel voorwaardelijk. Het OM vindt dat hij die straf alsnog moet uitzitten. Daarnaast eist het OM tbs met voorwaarden, dit houdt in dat hij niet wordt opgesloten in een kliniek.

De verdachte zei woensdag geen spijt te hebben en er niet aan te hebben gedacht de politie te bellen. Zijn advocaat heeft vrijspraak gevraagd.

De rechter in Rotterdam doet op 17 oktober uitspraak.