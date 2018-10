Het personeel op de containerterminals van APM op de Maasvlakte heeft dinsdagavond en woensdagochtend het werk neergelegd op APM 2. Drie weken geleden waren er ook al acties bij APM 1 en 2.

Het personeel op APM 2 strijdt voor betere arbeidsvoorwaarden. De gesprekken eerder deze week leverden niets op. Daarom besloot het personeel om met de acties een signaal af te geven.

De directie is zeer ontstemd over de werkonderbrekingen en langzaamaanacties. In een bericht aan het personeel schrijft directeur Pieter Hartog. "De acties hebben zelfs in dit korte tijdsbestek al grote schade toegebracht aan onze klanten. Als bedrijfsleiding achten wij de acties zeer voorbarig en vragen jullie dan ook om hiervan af te zien."

De leiding van APM licht in de brief aan het personeel ook de nieuwe voorstellen toe. Donderdag gaan de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao verder.