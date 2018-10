Gesprek na mislukt sms'je over storing Spijkenisserbrug

Afgelopen donderdag meldde Rijkswaterstaat pas na 45 minuten iets over een storing aan de Botlekbrug, onderdeel van de A15. Een sms werd niet verstuurd. Het verkeer stond vervolgens muurvast, omdat veel mensen de file inreden.

De maandag daarop was het weer raak. Ook toen stonden de slagbomen van de Spijkenisserbrug tussen Hoogvliet en Spijkenisse in storingen bleef een sms uit. De storing duurde bijna 1,5 uur.

Abonnees kregen pas op maandagavond om 21:35 alsnog een sms over een storing. Dat bleek echter de sms te zijn die maandagmiddag had moeten worden verstuurd. Rijkswaterstaat bood vervolgens per sms excuses aan voor de fout.

Rijkswaterstaat laat dinsdag weten met de leverancier in gesprek te gaan. De Botlekbrug had 123 storingen sinds de ingebruikname in juli 2014. De Spijkenisserbrug had sinds begin 2014 64 keer een defect.