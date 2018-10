Man (35) aangehouden in Zevenhuizen wegens babbeltrucs in Rotterdam

De verdachte deed zich aan de Wevershoekstraat in Zuid voor als schoonsteenveger. Hoewel de vrouw haar deur gesloten hield, stond ze de 35-jarige man wel te woord via het raam. Hierdoor zag de verdachte de kans om door het raam twee gouden kettingen van haar hals te gritsen. Vervolgens ging hij er vandoor, meldt de politie maandag.

De man sloeg een tweede keer toe bij een 84-jarige vrouw aan de Ebalstraat in Kralingen. De bejaarde vrouw deed de deur op een kier en ging het gesprek aan met de man.

De verdachte hield een verhaal over een kapotte schoorsteen. Op het moment dat hij zijn gegevens aan de bejaarde vrouw wilde geven, wist hij met zijn andere hand haar ketting af te trekken en ging hij er vandoor in de richting van de Plaslaan.

Gestolen sieraad herkend door opkoper

Een dag later kwam een van de kettingen terecht bij een opkoper. Na een check bij Digital Opkopers Register (DOR) bleek dat het sieraad gestolen was. De ketting werd vrijwel snel herleid naar het slachtoffer van de beroving in Kralingen.

Ook was er een signalement van de verdachte. Zo kon de man afgelopen donderdag orden aangehouden in Zevenhuizen. De 35-jarige verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De komende twee weken zit hij nog vast.