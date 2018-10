Politie Rotterdam zoekt eigenaren gestolen gereedschap

Na de aanhouding van een 32-jarige Dirkslander vermoedt de politie dat er een einde is gekomen aan een reeks inbraken in schuurtjes in de regio Rotterdam.

De verdachte werd vorige week aangehouden in zijn woning aan het Schelpenpad. Hier werd een tiental gestolen goederen aangetroffen, waaronder ook het gereedschap. Een 32-jarige vrouw die ook in de woning aanwezig was is aangehouden voor heling. Meerdere aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.

Enkele gedupeerden kregen hun goederen al terug omdat zij eerder al aangifte deden. Op dit moment is de politie nog op zoek naar de eigenaren van het gereedschap.