Korte tijd brand in oud schoolgebouw in Hoogvliet

Het schoolgebouw is niet meer in gebruik en wordt gesloopt. Volgens de brandweer heeft de brand in meerdere lokalen gewoed. De oorzaak van de brand is onbekend.

Maandag vindt er onderzoek plaats om te achterhalen of de brand het gevolg is van sloopwerkzaamheden of dat die is aangestoken.

Andere brand

Zondagnacht woedde er ook brand bij een school in Barendrecht aan de Klarinetweg. Dat was in een fietsenstalling. Er werd in eerste instantie groot opgeschaald omdat gedacht werd dat de brand was overslagen naar de school. Dat bleek niet het geval.

De brand was snel onder controle.