Rotterdam uitgeroepen tot sportgemeente van 2018

Rotterdam nam het woensdagavond op tegen de gemeente Veenendaal en de gemeente Gorinchem. Uiteindelijk kwam Rotterdam als winnaar uit de bus. "De jury is erg onder de indruk van de volle breedte waarop Rotterdam sport verankert in de stad", staat te lezen in het juryrapport. "Rotterdam ziet sport als sleutel om Rotterdammers gezond(er) te maken."

Ook is de jury onder de indruk van de toekomstplannen die Rotterdam heeft gegeven voor 2030. "Rotterdam slaagt er in een realistische toekomstverwachting te schetsen en de ambities daarop af te stemmen."

Sportwethouder Sven de Langen is trots op de titel. "Een mooie erkenning voor onze medewerkers, sportorganisaties, verenigingen en vrijwilligers", zegt hij.

Naast Rotterdam viel ook Gorinchem in de prijzen. De 'Beweegcoach Zorg Gorinchem' kreeg de meeste stemmen van de publieksjury.

De Beweegcoach zet sport in als middel om het welzijn van cliënten in de zorg te vergroten. Beweging is daarbij in de dagelijkse routine geïntegreerd: het openen van de gordijnen of het halen van een dossiermap wordt niet langer alleen door zorgverleners gedaan, maar wordt samen met de cliënt uitgevoerd.

De jury noemt de Beweegcoach een topvoorbeeld van een relatief simpel idee met grote, positieve gevolgen.