Weekendtips Rotterdam: Pride Festival en Fabeltjesland

Tijdens het Camera Japan Festival worden meer dan veertig Japanse films uit verschillende genres voorgeschoteld aan achtduizend filmliefhebbers. Het thema is Bijgeloof, een knipoog naar de dertiende editie van het festival. De officiële opening vindt plaats in WORM Rotterdam, maar de rest van de films is te zien in het Lantarenvenster. Bekijk het aanbod en ticketprijzen op de website.

Waar: Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam

Wanneer: 26 tot en met 30 september

Prijs: verschillende ticketprijzen

Meer informatie

Rotterdam Pride - Rotterdam

Rotterdam Pride viert dit jaar zijn vijfjarig bestaan. Van 27 tot en met 30 september staat de havenstad in het teken van liefde en seksuele vrijheid. Loop mee in de Pride Walk, woon workshops en exposities bij, of breng een bezoek aan het Pride Festival.

Waar: omgeving Rotterdam

Wanneer: 27 tot en met 30 september

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

DVS1 presents the Wall of Sound - Maassilo

Voor de derde keer keert DVS1 terug naar de Maassilo met zijn eigen event. Dit doet de Amerikaanse techno-dj met zijn Wall Of Sound; een 2,5 meter hoge muur van speakers die over het evenement heen kijkt. Het doel is om zo'n geluidskracht te ontwikkelen, dat je het met je hele lichaam kunt voelen. Voor wie tegen een flink feestje kan.

Waar: Maashaven Zuidzijde 1–2, Rotterdam

Wanneer: 28 september

Prijs: 25,50 euro

Meer informatie

Opening Fabeltjesland - Las Palmas

In de tentoonstellingshal LP2 in Las Palmas opent dit weekend Fabeltjesland, een tentoonstelling over een van Nederlands populairste kinderprogramma's: de Fabeltjeskrant. In de expositie staan niet alleen de poppen en decors, maar kunnen bezoekers ook door het Dierenbos wandelen. De opening is extra speciaal: die dag is het precies vijftig jaar geleden dat het tv-programma voor het eerst werd uitgezonden.

Waar: Wilhelminakade 326, Rotterdam

Wanneer: 29 september, aanvang 10.00 uur

Prijs: 13,50 euro

Meer informatie

Opening cultureel seizoen van TENT - TENT

Kunstplatform TENT opent haar deuren voor het nieuwe culturele seizoen. Dit viert TENT met meerdaagse activiteiten zoals de tentoonstelling Only Weeds Emerge van kunstenaar Pilar Mata Dupont, een albumshowcase van Sabrina Starke en een dansexpositie in samenwerking met HipHophuis.

Waar: Witte de Withstraat 50, Rotterdam

Wanneer: 27 tot en met 30 september

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete uitje van dit weekend? Reageer dan onder dit bericht.