Journalist Mark Hoogstad krijgt Rotterdamse persprijs 2018

Hoogstad werkte jaren als politiek verslaggever voor onder meer NRC, Rotterdams Dagblad en Trouw. De prijs, een glazen trofee en een geldprijs van vijfduizend euro, wordt 4 oktober uitgereikt.

De Rotterdamse persprijs is voor journalistiek in welke vorm dan ook, waarin Rotterdamse of de regio centraal staat.

De winnaar van de Persprijs Rotterdam wordt normaal gesproken op de dag van de uitreiking bekendgemaakt, maar dit jaar is een uitzondering hiervoor gemaakt omdat Hoogstad ernstig ziek is.

Vorig jaar ging de prijs naar de makers van het Rotterdamse journalistieke online platform Vers Beton voor hun boek Help, we zijn populair. In 2016 kreeg Frank de Kruif de prijs voor zijn boek Het havenschandaal.