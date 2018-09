Analoge televisie stopt dinsdagnacht definitief in Rotterdam

"De overgang is de volgende stap in de veranderingen op tv-gebied", zegt Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo. Volgens de kabelexploitant is digitale televisie nodig om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

"Het beeld ging van zwart-wit naar kleur en de antenne verdween van de daken. Nu kijken we behalve op het televisiescherm ook tv op mobiel en tablet. We gaan vanaf daar door met vernieuwen om klaar te zijn voor de toekomst."

VodafoneZiggo maakte in april bekend dat ze definitief stoppen met het aanbieden van analoge televisie in Rotterdam. In april van dit jaar sloot Ziggo al het analoge tv-signaal af in Capelle aan den IJssel.