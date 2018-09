'Burgemeester sluit woning in Zuid na vondst wapens en drugs'

Begin september werden de hulpdiensten opgeroepen na een schietincident. Daaruit bleek dat een 31-jarige man uit Schiedam zichzelf per ongeluk in zijn hand en been had schoten, meldt het AD.

De man werd ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. In de tussentijd doorzocht de politie de woning en trof er verdovende middelen, geld, wapens en een handgranaat aan.

Volgens de burgemeester is de vondst een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Om die reden is de woning per direct voor zes maanden gesloten.