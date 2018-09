Minister geeft startschot aanleg nieuwe Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding, die de A20 met de A15 verbindt, moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer tussen de havens en het achterland.

Onder de Nieuwe Waterweg, tussen Rozenburg en Vlaardingen, wordt een tunnel aangelegd. De nieuwe verbinding kost zo'n 1,2 miljard euro.

Tegen de aanleg van de tunnel was veel verzet, ook vanuit de gemeenten Maassluis en Vlaardingen. Daar gaat het tracé deels door natuurgebieden. Ook wordt gevreesd voor milieuvervuiling. Die bezwaren zijn door de Raad van State afgewezen.

Verbetering

Oud-burgemeester van Rozenburg, Ria de Sutter, is blij dat wordt begonnen aan de aanleg van de nieuwe verbinding. "Het is een enorme verbetering voor het hele gebied. Voor de industrie, maar ook voor ons als dorp: we krijgen veel betere verbindingen. Dat is een must."

De Sutter was van 1997 tot 2006 burgemeester van Rozenburg. "Toen ik hier kwam in 1997, vroegen ze aan mij of ik wilde strijden voor de komst van een tunnel. Ik heb er meer dan twintig jaar actief aan meegewerkt en beleefd hoe het liep en hoe het was. Ik ben blij dat we vandaag zo ver zijn."

In 2024 moeten de eerste auto's over de nieuwe snelweg rijden.