Dance Parade verkozen tot Beste Rotterdamse Festival Aller Tijden

"De uitslag laat zien hoe de Dance Parade nog steeds leeft in het hart van heel veel Rotterdammers en daarmee hoe belangrijk het was. Dat een festival dat al negen jaar niet meer gehouden is nog zo'n grote plek bij de Rotterdammers inneemt, zegt alles over de impact van dit bijzondere evenement", aldus Moerman.

De Rotterdamse Dance Parade sneuvelde in 2010. De veiligheidseisen in Rotterdam werden toen aangescherpt na de strandrellen in Hoek van Holland. Scholte hoopt dat het evenement in 2022 terug kan komen en heeft daarvoor de hulp nodig van de gemeente Rotterdam. Er zijn nog geen toezeggingen voor een nieuwe editie.

Crazy Sexy Cool kwam als winnaar uit de bus in de categorie nog bestaande festivals en werd hiervoor door Museum Rotterdam benoemd tot Echt Rotterdams Erfgoed. Ook wordt het festival opgenomen in de actieve collectie van het museum.

Het ging om een eenmalige verkiezing, omdat Rotterdam Festivals 25 jaar bestaat. Er is ruim vijfduizend keer gestemd.