Eerste metro Hoekse Lijn opnieuw uitgesteld

Het blijkt onhaalbaar om de lijn nog dit jaar in gebruik te nemen. Een groot struikelblok is de beveiligingssoftware. Die wordt pas begin november opgeleverd door producent Bombardier. Daarna zijn er nog tien of elf weken nodig om de metro's te laten rijden. Dat heeft te maken met vergunningen en de benodigde testen.

De Hoekse Lijn zou oorspronkelijk in september 2017 gaan rijden. Ook is het hele project de afgelopen tijd zeker 90 miljoen euro duurder geworden. De tegenvallers kostten de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66) zijn positie.

Visser probeerde woensdag in een indringend gesprek met Bombardier nog wel het proces te versnellen. Maar regels rondom vergunningen maken dat onmogelijk.

Raadsleden voelen zich 'in het ootje genomen'

Opvallend is dat woensdagavond dertig raadsleden van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis werden bijgepraat over de Hoekse Lijn. Toen is volgens aanwezigen tot twee keer toe gezegd dat de metro dit jaar zou rijden. Diverse raadsleden zeiden toen al "dat ze in het ootje werden genomen".

Volgens de gemeente Rotterdam is de knoop pas donderdag doorgehakt. Visser noemt het "een forse tegenvaller en teleurstelling voor alle reizigers dat het niet meer mogelijk blijkt om de Hoekse Lijn nog dit jaar te laten rijden".

De vertraging betekent dat er voorlopig nog bussen rijden tussen Schiedam en Hoek van Holland. Ook de compensatiemaatregelen voor reizigers blijven nog bestaan.