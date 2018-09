Gebiedscommissie adviseert onderzoek naar autoluwe Witte de Withstraat

Volgens de commissie zorgen hardrijdende auto's met ronkende motoren en harde muziek voor overlast. Daarom zou de gemeente met alle belanghebbenden in gesprek moeten gaan over hoe de Witte de Withstraat nog aantrekkelijker gemaakt kan worden.

"Je kunt je afvragen hoe veilig het is dat auto's hier 50 kilometer per uur mogen rijden, terwijl er uitgaanspubliek misschien dronken over straat loopt", zegt Pedd. Maar hij benadrukt dat alle opties open moeten zijn. "De belanghebbenden moeten beslissen."

Raadslid Dennis Tak (PvdA) pleit al langer voor een autoluwe straat. "Ik zou graag zien dat er paaltjes komen die op uitgaansavonden omhoog kunnen, zodat er geen auto's in kunnen. Die kunnen omlaag als er hulpdiensten de straat in moeten."

Net als Pedd herkent Tak de overlast in de straat. "Mensen ergeren zich groen en geel aan het asociale rijgedrag in deze straat. Daar moeten we een stop op leggen."

Tegelijkertijd bleek deze week uit onderzoek dat het aantal hardrijders op de Meent, een andere uitgaansstraat in het centrum van Rotterdam, erg meevalt. "Hardrijden is ook niet het grootste probleem, het gaat vooral over keiharde muziek in de auto en ronkende motoren", aldus Pedd.