Duizenden onderwijzers lopen protestmars door Rotterdam

Vanaf het Wilhelminaplein lopen de stakende leraren via de Erasmusbrug naar het Park bij de Euromast.

Alle stakende leraren krijgen hun salaris doorbetaald. De schoolbesturen hebben dat besloten, omdat ze de acties steunen.

Veel basisscholen zijn dicht

In Zuid-Holland en Zeeland zijn veel basisscholen woensdag dicht, als afsluiting van een landelijke estafettestaking. Ook schoolleiders zelf voeren woensdag actie, omdat zij er minder op vooruit zouden gaan dan onderwijzers in een nieuwe cao.

Onderwijsbonden organiseren al anderhalf jaar acties voor betere arbeidsvoorwaarden. De stakingen in Zuid-Holland en Zeeland zijn de laatste in de reeks estafettestakingen die eerder werden gehouden in andere provincies. Of de onderwijzers hierna verder gaan met acties is nog onbekend. Vakbonden wachten eerst af wat er volgende week in de miljoenennota staat.