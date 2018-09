Technische storing Maastunnel duurt nog tot dinsdagmiddag

"Het is veiligheid voor alles", laat Brigitte Moratis van Stadsbeheer weten. "Zoek een andere route, neem de fiets of ga met het openbaar vervoer", is haar advies.

Maandagmiddag is bij de werkzaamheden een kabel geraakt. Daardoor werkt de tijdelijke ventilatie niet in de buis waar wordt gewerkt. In de buis waar auto's rijden doen alle systemen het gewoon. Maar met het oog op de herstelwerkzaamheden is één rijstrook uit voorzorg afgesloten.

"We zijn sinds het begin van de storing hier constant mee bezig", zegt Moratis. "We hopen vandaag genoeg te kunnen doen om alles weer te laten werken. Echter: we zijn hier zeker tot dinsdagmiddag mee bezig en daarna moeten we de tunnel nog testen."

Wanneer de tunnel weer helemaal open kan, kan Moratis niet zeggen.