De hulpdiensten werden rond 11.45 uur gebeld vanwege een ruzie in een woning aan de Ebenhaëzerstraat, meldt de politie.

Eenmaal ter plaatse waren er meerdere personen in de woning aanwezig, waaronder enkele kinderen. De vrouw werd ernstig gewond aangetroffen en is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

In de woning was ook een 34-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats aanwezig. Hij is aangehouden.