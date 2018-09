Chauffeur vrijgelaten die achttien vluchtelingen vervoerde in Rotterdam

Er loopt momenteel nog wel een opsporingsonderzoek.

Vrijdagavond rukten hulpdiensten massaal uit naar de Waalhaven in Rotterdam, nadat zij een telefoontje hadden ontvangen van een persoon die zei met andere mensen vast te zitten.

In de koelcontainer van de vrachtwagen werden zestien mannen en twee vrouwen aangetroffen. Volgens eigen zeggen komen zij uit Eritrea. Een van hen was niet aanspreekbaar en heeft medische hulp ontvangen in het ziekenhuis.

Na een medische check zijn de verstekelingen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Twaalf van hen zijn overgebracht naar een opvanglocatie in Ter Apel, in afwachting van hun asielprocedure. Vier anderen gaan naar Duitsland en Zwitserland. Zij hebben in deze landen eerder asiel aangevraagd. Twee andere personen zijn heengezonden. Zij wilden geen asiel aanvragen.