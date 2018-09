Rotterdam op derde plek van meeste CO2-uitstoot

Dit blijkt uit nieuw gepubliceerde cijfers van het CBS uit 2016. De stijging van CO2-uitstoot in Rotterdam is opvallend. De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland is juist licht gedaald ten opzichte van 1990. Dat komt doordat het wegverkeer en elektriciteitscentrales schoner zijn geworden.

Vooral in gebieden waar veel industrie is, wordt een grotere uitstoot van CO2 geconstateerd. Alleen in het Noord-Hollandse Velsen en het Brabantse Geertruidenberg is er meer koolstofdioxide gemeten in de lucht in 2016.

Dat komt doordat er in beide gemeenten een elektriciteitscentrale staat. De raffinaderijen, chemische industrie en elektriciteitscentrales op de Maasvlakte zijn volgens het CBS de oorzaak voor Rotterdam's derde positie.

Tegenover de toename in onder meer Rotterdam staat een forse daling in andere plaatsen, waaronder Alblasserdam (10,8 kilogram per vierkante meter), Maassluis (6,5 kilogram per vierkante meter) en Binnenmaas (2,6 kilogram per vierkante meter), waar de uitstoot met ruim 60 procent afnam.