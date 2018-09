Historicus: 'Piet Hein was zo slecht nog niet'

Daarnaast was het ook een vrijbuiter, zegt Thissen in Trouw, maar Hein was ook iemand die "opvallende clementie aan de dag kon leggen".

Naar aanleiding van discussie over vroegere zeehelden met een dubieuze reputatie wilde het vorige stadsbestuur van Rotterdam een plaquette met hierop feitelijke informatie bij het beeld van Hein in Delfshaven. Hier werd de commandant in 1577 geboren.

Het plaquette wordt in de loop van 2018 bij het standbeeld geplaatst.