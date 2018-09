Plannen voor nieuwe Kuip moeten 30 miljoen goedkoper

Daarom moet er opnieuw naar het ontwerp van het nieuwe onderkomen van Feyenoord worden gekeken.

Volgens verantwoordelijk wethouder Adriaan Visser (D66) betekent dat niet dat de nieuwe Kuip per se soberder wordt. "Het betekent keuzes maken", zo hield hij een verontruste gemeenteraad donderdag voor.

De stijging van de bouwkosten zijn volgens Feyenoord City, de projectorganisatie van het nieuwe stadion, vooral terug te voeren op de inflatie. De kosten in de bouw stijgen veel harder dan voorzien. Alleen al in 2018 is de inflatie in deze sector al 7 procent, terwijl Feyenoord City gerekend had met dat percentage tot 2023, zegt Feyenoord City.

De financiering van het nieuwe stadion is ook nog niet rond. Om die te krijgen is Feyenoord City afhankelijk van een positief oordeel van de International Stadia Group (ISG) over de commerciële haalbaarheid van het nieuwe stadion.

Deze ISG is in grote lijnen positief, maar plaatst wel enkele kritische kanttekeningen bij de plannen. Daarom moeten plannenmakers terug naar de tekentafel, zo zei Visser.

Het nieuwe stadion maakt deel uit van een grote gebiedsontwikkeling in Rotterdam Zuid. Er komen scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen. In totaal is die ontwikkeling begroot op 1,5 miljard euro, waarvan Rotterdam 135 miljoen euro betaalt. De stad neemt onder meer voor 40 miljoen euro aandelen in het nieuwe stadion.