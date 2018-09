Wethouder: 'Turkse weekendscholen zijn onwenselijk'

Volgens raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam is Diyanet, het Turkse ministerie voor Godsdienstzaken, al bezig met het gereedmaken van drie locaties in Rotterdam voor deze scholen. Dit kan of wil de wethouder niet bevestigen.

De Turkse overheid financiert de lessen en wil daarmee de banden met het vaderland versterken.

Wijbenga beloofde een vinger aan de pols te houden en de Rotterdamse ouders op te roepen hun kinderen vooral op hun toekomst in Nederland te laten richten. "We moeten erkennen dat veel jonge Rotterdammers zo'n sterke oriëntatie op Turkije hebben, dat dit ze kan belemmeren in hun prestaties op school."

Leefbaar, VVD en CDA zijn kritisch op deze scholen. "Dit is weer een voorbeeld van de tentakels van Turkije in Nederland", zei raadslid Eskes van het CDA. Denk vindt dat deze partijen een obsessie met Turkije hebben.

"Het Rijk is ook alert op deze scholen. Minister Koolmees heeft het ook in het vizier", zegt Wijbenga. "We houden een vinger aan de pols."