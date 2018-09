Aantal slachtoffers moord en doodslag in Rotterdam bijna verdubbeld

Niet alleen in Rotterdam is het aantal slachtoffers van moord en doodslag toegenomen, ook landelijk is deze stijging terug te zien. In Nederland zijn er in 2017 158 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag, dat zijn er 50 meer dan in 2016. Het is voor het eerst in 6 jaar dat dit aantal stijgt.

Per honderdduizend inwoners zijn er in Rotterdam 1,9 slachtoffers gevallen. Alleen Amsterdam heeft een hogere hoeveelheid, met 2,3 per honderdduizend inwoners. Het landelijke gemiddelde is 0,8.

Over het algemeen worden mannen vaker om het leven gebracht dan vrouwen. Landelijk zijn er 46 vrouwen om het leven gekomen en 112 mannen. In Rotterdam waren alle slachtoffers mannelijk.