Brand Rotterdamse seniorenflat Prinsenwiek onder controle

De bewoners, veelal senioren, werden opgevangen in een bewonerscentrum op de begane grond.

In totaal werden 27 woningen ontruimd, negen per etage. Het is niet bekend hoeveel mensen aanwezig waren in de woningen. Om zeker te weten dat er niemand meer binnen was, forceerden brandweermensen diverse voordeuren. Die worden nog woensdagavond hersteld, meldt de veiligheidsregio.

De brand woedde in een luchtbehandelingssysteem. Volgens een woordvoerder was de rook afgezakt naar de woningen eronder, waardoor de ontruiming nodig was. De rookontwikkeling heeft niet geleid tot gewonden. Wel is uit voorzorg een ambulance naar het gebouw gekomen.