Kunst in de Rotterdamse straten: 'Er verdwijnt weleens wat'

"Wat ik doe is al die werken inspecteren op de huidige staat. Dan heb ik overleg met Gemeentewerken Rotterdam als er onderhoud gepleegd moet worden", vertelt Van Leeuwen.

De hoeveelheid schade valt over het algemeen mee, zegt Van Leeuwen: "Vorig jaar, in 2017, was 94 procent redelijk tot goed. Op een kleine dertig beelden moest actie ondernomen worden."

Soms worden beelden voorzien van een chip, zodat het gevolgd kan worden als een beeld wordt gestolen, vertelt de inspecteur. "Hele kostbare beelden worden digitaal ingescand. Mochten ze gestolen worden, zijn ze makkelijk na te maken."

De inspecteur bekijkt de beelden niet met een vergrootglas, maar loopt aandachtig een rondje om de werken. "Het is allemaal een soort visuele controle. Meestal zitten er stickers opgeplakt, of is er met graffiti gespoten", legt hij uit.

Goed huisvader

Regen, vocht in het algemeen en vorst zijn de natuurlijke vijanden van kunst in de openbare ruimte. "Dat werk gestolen wordt, dat is het grootste gevaar. Er verdwijnt wel eens wat."

Van Leeuwen zelf houdt zich niet bezig met het onderhoud. "De gemeente Rotterdam is onderhoudsplichtig, als goed huisvader zoals dat heet. Met enige regelmaat wordt in dit geval dan staal ook opnieuw geschilderd", zegt Van Leeuwen bij het beeld Twee harten van Arie Berkulin op de Gordelweg.

Van Leeuwen bezoekt de beelden twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Eind november rapporteert hij alles. Er zijn beperkte middelen, dus er worden prioriteiten gesteld; het beeld dat er het slechtste aan toe is, wordt als eerste gerepareerd.

Lees ook: Vandalen jatten beeldjes van Museumparkmonument