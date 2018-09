Jongeren zonder diploma aan de slag in Rotterdamse haven

"Ons plan is om dit jaar zeker twintig jongeren te plaatsen bij bedrijven in de Rotterdamse haven", vertelt Percy Douglas van het Ambachtslab. "We willen klein beginnen en groots eindigen."

Kenny Texeira is op proef bij Simon B.V. Dat is een aannemersbedrijf voor de maritieme sector in de Waalhaven. "Zonder diploma is het niet makkelijk om een baan te vinden", vertelt de 22-jarige inwoner van Lombardijen. "Al snel slaat de verveling toe en ga je hangen op straat. Ik ben heel blij met deze kans."

Het bedrijf in de Waalhaven is enthousiast over het initiatief. "We komen echt handen te kort", zegt Jan Saarloos van Simon B.V. "We zijn benieuwd hoe Kenny zich de komende tijd ontwikkelt."

Contract

De komende drie maanden blijft de gemeente de uitkering van Kenny doorbetalen. "Het kost het bedrijf dus nog geen geld", vertelt Douglas van het Ambachtslab. "Als Kenny zich bewijst, kan hij straks misschien wel een contract tekenen."

In de toekomst wil het Ambachtslab de jongeren ook zelf opleiden. "Een eigen pand in de omgeving van de Waalhaven is onze droom", vervolgt Douglas. "Dan kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven bij ons langs komen om talenten te ontdekken."

Het Havenbedrijf Rotterdam en Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zijn partner bij het ontwikkeling van het Ambachtslab.