Roosendaal, Halderberge, Rucphen Mannen opgepakt in Oudenbosch na vondst 1.000 kilo cocaïne in vrachtwagen De politie in Oudenbosch heeft dinsdag zes mannen aangehouden nadat agenten in een koelvrachtwagen in een loods meer dan 1.000 kilo cocaïne tussen het fruit hebben gevonden.