Miljoenenplan voor verbouwing rijksmonument Bovendonk in Hoeven

Het gaat om een gigantische verbouwing die meerdere jaren zal gaan duren, omdat het gebouw tussentijds gewoon in bedrijf blijft. De drie partijen hopen het plan voor 1 mei 2018 op tafel te hebben.

Bovendonk in Hoeven is aan renovatie toe. Het rijksmonument dat is ontworpen door architect Pierre Cuijpers, die ook de basiliek op zijn naam mocht schrijven, heeft qua gebruik en bekendheid eigenlijk niets te klagen. Toch wordt vanwege praktische zaken slecht vijftig tot zestig procent van het gebouw gebruikt.

"Om te kunnen komen tot een goed plan en een goede renovatie om het gebouw te kunnen behouden voor de toekomst, wat we uiteraard willen, moeten we het pand beter gaan benutten. Nu gebruiken we bijna de helft om allerlei uiteenlopende redenen niet", zegt Rick van Harssel van Stichting Bovendonk. "Daar willen we verandering in brengen, maar daar zijn aanpassingen voor nodig zoals onder andere een tweede lift."

Subsidie

De aanpassingen zullen gecombineerd gaan worden met de restauratie van het gebouw an sich. "Daar is in totaal 3,5 miljoen euro voor nodig. We hopen dat bedrag grotendeels door middel van subsidies binnen te halen", aldus Van Harssel.

De gemeente Halderberge draagt financieel gezien niets bij, maar wil volgens wethouder Hans Wierikx wel graag faciliteren. Het is de bedoeling dat de drie partijen voor 1 mei 2018 een plan op tafel hebben. Het is al wel zeker dat de renovatie hoe dan ook gefaseerd uitgeboerd gaat worden.

"Bovendonk moet gedurende de werkzaamheden gewoon open kunnen blijven en daarom spreiden we de werkzaamheden over een aantal jaar uit. Op die manier kunnen we dat ook met de financiering doen."

Sinterklaasintocht

Niet alleen het gebouw wordt onder de loep genomen, want ook het omliggende park, het parkeerterrein en de algemene exploitatie wordt opgenomen in het plan.

"We willen de auto’s in de toekomst meer uit het zicht laten parkeren, zodat het monumentale aanzicht alle aandacht krijgt. Hoewel we de mogelijkheden van Bovendonk meer willen gaan benutten, is het niet zo dat de parkeerdruk toe zal nemen. We willen een en ander beter spreiden", aldus Van Harssel die benadrukt dat lokale evenementen zoals de Sinterklaasintocht en Koningsdag vast onderdeel zullen blijven van het programma.