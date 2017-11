Roosendaal, Halderberge, Rucphen Uitreiking Brabant Bokalen in de Trapkes in Sprundel Dorpshuis de Trapkes in Sprundel vormt maandag 13 november het decor voor de uitreiking van de Brabant Bokalen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Dat is bijzonder, omdat de prijsuitreiking normaal in het provinciehuis in Den Bosch plaatsvindt.