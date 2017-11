Roosendaler loopt op straat met mes te zwaaien

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Dieven stelen bitcoinautomaat in Oudenbosch De bitcoinautomaat van Brasserie Tivoli in Oudenbosch is in de nacht van woensdag op donderdag door inbrekers gestolen. Volgens het bedrijf dat de automaat plaatste is het een compleet zinloze actie, omdat het om een digitale valuta gaat.