Gemeente Halderberge legt lichtmastreclame aan banden

Het contract voor het plaatsen van dergelijke reclame is verlopen en dat is voor het gemeentebestuur reden geweest om de afspraken eens onder de loep te nemen.

"Om te voorkomen dat het onrustig en rommelig wordt, willen we duidelijk aanwijzen waar het mag en waar niet", zo zegt wethouder Frits Harteveld. Hij benadrukt dat op eigen terrein wel met licht gewerkt mag worden. "De lichtmast van McDonalds mag dus gewoon blijven staan", voegt hij daar aan toe.

De gemeente Halderberge heeft het beleid omtrent lichtmastreclame onder de loep genomen. "Op bepaalde plekken staan we dit toe, maar we hebben besloten om, nu het contract is afgelopen, eens goed te kijken waar het gewoon niet wenselijk is", zegt Harteveld desgevraagd.

Zooitje

Het gemeentebestuur wil niet langer dat er op het deel vanaf de Molenstraat in Oudenbosch tot aan de spoorwegovergang met licht reclame wordt gemaakt.

"Het is een schitterend gebied waar we heel veel energie insteken om er een mooi historisch geheel van te maken. Daar wil je zulke masten niet."

Datzelfde geldt volgens Harteveld voor Borchwerf II. "Het terrein is groen en ruim opgezet. Het straalt rust uit. Dat beeld wil je niet verstoren met lichtmasten. Het zou dan al snel een zooitje kunnen worden."

Verdwijnen

Harteveld benadrukt dat van de tien lichtmasten in centrum Oudenbosch er vier moeten verdwijnen. De gemeente wijst verder straten aan waar lichtmastreclame wel is toegestaan.

Dat is op de Kruislandseweg in Oud Gastel, Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd, de Zandweg, Molenstraat en West-Vaardeke in Oudenbosch en de Hofstraat en Bovendonksestraat in Hoeven.

De overige industrieterreinen zijn wel goedgekeurd als locatie voor lichtmasten.