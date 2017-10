Bomdreiger Roosendaal moet zich laten behandelen in zorginstelling

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Politie arresteert twee mannen met inbrekerswerktuig in Roosendaal De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee 36-jarige mannen gearresteerd aan de Wethouder Lanenstraat in Roosendaal voor het in bezit hebben van inbrekerswerktuig. Behalve inbrekerswerktuig vond de politie in de omgeving ook een balletjespistool.