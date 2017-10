Agenten innen bijna achtduizend euro aan openstaande boetes aan huis

Roosendaal, Halderberge, Rucphen

Circusplezier bij Sint Elisabeth in Roosendaal

Sint Elisabeth in Roosendaal bestaat negentig jaar en dat wordt uiteraard uitbundig gevierd. Woensdag gebeurde dat met een aantal circusvoorstellingen in een circustent welke werd opgesteld in de tuin van het woonzorgcentrum aan de Wouwseweg.