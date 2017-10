Roosendaal, Halderberge, Rucphen Man zwaargewond bij ongeluk met 45 km-auto in Wouwse Plantage Een man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt op de kruising van de Plantagebaan met de Westelaarsestraat in Wouwse Plantage. Op de kruising kwam zijn 45 kilometer-auto in botsing met een auto.