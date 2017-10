Man aangehouden na wegtrekken van ladder onder boomverzorger

De boomverzorger is vier meter naar beneden gevallen, maar heeft 'wonder boven wonder' alleen een gebroken arm aan het incident overgehouden. Dit meldt de politie vrijdag.

Enkele voorbijgangers zagen het incident voltrekken en hebben de 24-jarige man staande gehouden tot de politie arriveerde. De verdachte heeft zich hevig verzet en probeerde de agenten te schoppen.

Hij is voor verhoor meegenomen en zit nog vast. Het slachtoffer, een 34-jarige man uit Tholen, is behandeld in het ziekenhuis.