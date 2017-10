Ada Oudhof zegt politiek Roosendaal vaarwel

Het bestuur van de SP gaat Adriënne Maas aan de leden voordragen als opvolger van Oudhof. In maart komend jaar heeft Ada Oudhof acht jaar in de Roosendaalse gemeenteraad gezeten waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter.

Groei

"Ik vind het tijd dat een ander het van me over gaat nemen", zegt ze. "Het is voor mij een mooie tijd geweest."

"Eerst vier jaar in de oppositie en daarna vanaf 2014 door groei van het zetelaantal (van drie naar vijf) met een SP-wethouder in het college van burgemeester en wethouders."

Opvolger

"We hebben gelukkig een goede opvolger gevonden. Ik kan het met een gerust hart overlaten".

De opvolger van Ada Oudhof als lijsttrekker bij de verkiezingen in maart 2018 wordt Adriënne Maas. Zij loopt al enige tijd mee in de lokale SP. In het dagelijks leven werkt zij als ontwikkelcoach bij het Kennis- en Ontwikkelcentrum van het Bravis Ziekenhuis.”