Weer recordbedrag voor ColSensation: 341.068 euro

De West-Brabantse Stichting Team Doelbewust organiseert ColSensation om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. “We mogen enorm trots zijn op dit bedrag”, vindt voorzitter Teun Suijkerbuijk van ColSensation.

Met het evenement ColSensation wil Stichting Team Doelbewust bijdragen aan onderzoek naar en genezing van kanker en verbetering van leven voor kankerpatiënten. Tijdens de feestavond kreeg een vertegenwoordiger van KWF Kankerbestrijding de cheque met het recordbedrag uitgereikt.

Voorzitter Teun Suijkerbuijk van ColSensation vroeg in de Black Horse aandacht voor alle mensen die de Mont Ventoux bedwongen.

“Iedereen werd ingeschakeld, zoals familie, vrienden, kennissen, werkgevers, collega’s en personal coaches. Als groep vrienden reisden we af met 285 deelnemers, zeventig vrijwilligers en zo’n zestig supporters.” Daar kwamen de vele supporters ter plaatse in Frankrijk nog bij.



ColSensation draait ook om gezelligheid en vriendschappelijkheid. “Geweldige prestaties zijn geleverd en de vrijwilligers waren net dat zetje in de rug. Allemaal hadden we één doel, een succesvolle Colsensation 2017. En dat is gelukt. Met een lach en een traan werd het een editie die we nooit vergeten.”

Overtroffen

Met deze prestatie is geld opgehaald voor onderzoek om kanker een chronische ziekte te laten worden en regionale kankergerelateerde doelen te ondersteunen.

“Dat al die moeite die iedereen gedaan heeft zo beloond wordt, ontroert me enorm”, zegt Suijkerbuijk. “Ik ben meer dan trots op iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit succes. ColSensation heeft zich wederom overtroffen.”

De opbrengst gaat naar vier verschillende doelen. 25 procent is via KWF Kankerbestrijding voor een onderzoek naar de rol van DNA-optuiging bij (het ontstaan van) kinderhersenkanker. Nog 25 procent gaat via KWF naar een onderzoek om immunotherapie effectiever te maken.

50.000 euro gaat via Stichting Team Doelbewust naar regionale kankergerelateerde goede doelen en de rest is voor andere onderzoeken binnen KWF Kankerbestrijding.

2018

De inschrijving voor ColSensation 2018 is al geopend. “Zolang er hoop is op behandelmethoden voor genezing of verbetering van leven, is er energie en motivatie om geboden mogelijkheden vast te grijpen. Daarom blijven we geld inzamelen.”



Kijk voor onder meer inschrijven op www.colsensation.nl en voor de regionale doelen op www.teamdoelbewust.nl.