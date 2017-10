Roosendaal, Halderberge, Rucphen Roosendaal in teken van The Beatles De wereld van de (pop)muziek veranderde met de muziek van The Beatles. Dit opnieuw beleven en teruggaan in de tijd kan op zaterdag 7 oktober van 12.00 uur tot 18.00 uur in hartje Roosendaal op het Tongerloplein.